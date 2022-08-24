Намагались вести розвідку. Українські військові збили чотири ворожі безпілотники

Зазначається, що військові збили по одному дрону у Сумській і Черкаській областях.

Ще два БПЛА захисники "приземлили" у Чернігівській області.

Також повідомляється, що окупанти обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей вісім разів.

Чернігівська область

Близько 9:00 було чотири вибухи у Новгород-Сіверському районі. Обстріл вівся з самохідних артилерійських установок із російського населеного пункту Случевськ.

З 10:15 зафіксовано ще сім вибухів з міномету 120 мм у районі Семенівської територіальної громади. Стріляли з російської Ломаковки.

Об 11:40 було вісім приходів з міномету 120 мм у районі населеного пункту Гірськ Корюківського району.

О 16:00 було 12 вибухів у район населеного пункту Кам’янська Слобода Новгород-Сіверського району, ймовірно зі ствольної артилерії. У результаті атаки сталася пожежа лісового масиву.

Сумська область

Росіяни почали обстрілювати північ Сумської області з 09:00. Спершу було три прильоти з міномету по території Зноб-Новгородської громади.

Близько 10:00 год сталося сім вибухів з російської Некислиці у районі Бачівська Шосткинського району. Вогонь вели зі ствольної артилерії.

О 12:00 було п’ять вибухів знову у Зноб-Новгородській територіальній громаді, ймовірно з міномету 82 мм.

Близько 15:00 розпочався обстріл Есманської територіальної громади: три прильоти зі ствольної артилерії та один снаряд, який, ймовірно, не здетонував. Обстріл вівся зі сторони російського Троєбортного.

Інформації про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури немає.