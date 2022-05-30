Близько 30 350 військових і майже 1350 танків: названі втрати Росії
Фото: Росія несе важкі втрати в Україні (Getty Images)
З початку повномасштабного вторгнення в Україну загинули близько 30 350 російських військових. Також противник втратив майже 1350 танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Повідомляється, що загальні бойові втрати противника на 30 травня орієнтовно склали:
- Особовий склад - близько 30 350 (+200)
- Танки - 1349 (+11)
- Бойові броньовані машини - 3282 (+12)
- Артилерійські системи - 643 (+12)
- РСЗВ - 205 (+2)
- Засоби ППО - 93 (+0)
- Літаки - 207 (+0)
- Вертольоти - 174 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 507 (+3)
- Крилаті ракети - 118 (+2)
- Кораблі / катери - 13 (+0)
- Автомобільна техніка та автоцистерни - 2258 (+18)
- Спеціальна техніка - 48 (+0)
"Найбільші втрати противника (за минулу добу) спостерігалися на запорізькому напрямку. Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, щодо даної британської розвідки, Росія зазнала величезних втрат серед своїх офіцерів середньої та молодшої ланки в ході вторгнення в Україну.
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