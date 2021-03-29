Двом бойовикам "ДНР" повідомили про підозру через катування українських військових

Прокуратура повідомила про підозру двох бойовиків "ДНР" за порушення законів і звичаїв війни. Їх підозрюють у катуваннях українських військовослужбовців.

За даними слідства, один з підозрюваних з квітня 2014 року по лютий 2015 року був охоронцем у "в'язниці", облаштованій окупаційною владою Росії в Донецькій області на базі регіонального Управління Служби безпеки України. Він жорстоко поводився з українськими військовослужбовцями одного з батальйонів територіальної оборони.

Підозрюваний регулярно бив полонених, наносячи тілесні ушкодження, зокрема перелом ребер. Він катував військових, щоб отримати свідчення про нібито скоєння злочинів "в'язнями".

Другий підозрюваний організував у "тюрмі ДНР", облаштованій на базі Ізолятора тимчасового утримання Сніжнянського міськвідділу МВС України в Донецькій області, незаконне утримання військовослужбовців Національної гвардії та Збройних сил України. Військовополонені утримувалися у неналежних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях з недостатньою кількістю спальних місць, без належного харчування.

За даними Офісу генпрокурора, у цих "в'язницях" містилося понад 150 військових.

Такі дії є порушенням ст. ст. 13, 17, 25, 29 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року, що забороняє негуманне поводження з військовополоненими.