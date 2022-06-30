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Акції "Газпрому" обвалилися на 30%: що стало причиною

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Україна, Четвер 30 червня 2022 11:42
Акції "Газпрому" обвалилися на 30%: що стало причиною Фото: "Газпром" подешевшав на третину у зв'язку з вилученням підвищених податків, які підуть на війну з Україною (gazprom.ru)
Автор: Олександр Білоус

Акції російського газового монополіста "Газпрому" впали більш ніж на 30%. Приводом стало рішення зборів акціонерів не сплачувати дивіденди, які підуть на податки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Московської біржі.

За даними біржі, акції впали до 207 рублів за штуку.

До цього загальні збори акціонерів вирішили не виплачувати дивіденди за 2021 рік. Заступник голови правління "Газпрому" Фаміл Садигов заявив, що компанія "повинна бути готова виконати зобов'язання з виплати податків у підвищеному розмірі".

Раніше пропонувалося за 2021 рік виплатити по 52,53 рублів на акцію (або близько 1 долара за офіційним курсом). Всього планувалося виплатити 1,244 трлн рублів дивідендів.

Статутний капітал ПАТ "Газпром" складається з 23,674 млрд звичайних акцій. Кремль контролює понад 50% акцій компанії.

Нагадаємо, в червні "Газпром" майже вдвічі зменшив поставки газу до Європи. Як заявив гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон, своїми діями російська компанія дестабілізує ринок газу і намагається зірвати підготовку до опалювального сезону в ЄС.

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