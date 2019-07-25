На п'яти округах можуть повторно перерахувати результати виборів до Ради

Голова правління Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська повідомила, що результати виборів до Верховної ради можуть повторно перерахувати на п'яти округах. Про це вона написала у своєму Facebook.

Йдеться про округи у Закарпатській, Черкаській, Луганській, Донецькій та Львівській областях.

"Уже в 5 окрузі йде справа до повторного підрахунку голосів по дільницям. Таким чином, Закарпаття, Черкащина, Луганщина, Донеччина, Львівщина. Члени комісій на межі нервового виснаження, але малий розрив між кандидатами, або ж порушення щодо процедури транспортування, наприклад, не належне пакування виборчої документації, є політично-процедурним фактором впливу на рішення щодо повторного підрахунку, на якому повинні бути також присутні члени ДВК, які транспортували ці бюлетені", - зазначила Айвазовська.

За її словами, вже відкрито кримінальну справу за фактом ухиляння від виконання своїх обов'язків членами комісій, які не хочуть займатися перерахунком.

"Уявіть, наскільки люди щасливі повертатись в пекло цифр і документів, які на силу здали до вівторка. Вже відкрито кримінальне провадження за фактом ухиляння від виконання своїх обов'язків членами комісій, бо останні не хочуть йти в ОВК на перерахунок. А в одній з ОВК члени комісій до всього ще і отруїлись зіпсованим олів'є", - додала представниця "Опори".

Нагадаємо, на окружній виборчій комісії №70 не можуть підрахувати результати виборів до Ради, тому що її члени отруїлися. Так, до лікарів звернулося 6 осіб. Зараз 4 члени ОВК знаходяться в інфекційному відділенні лікарні. Стільки ж лікуються вдома.

Як писало РБК-Україна раніше, 23 липня Центрвиборчком почав приймати паперові протоколи окружних виборчих комісій з мокрими печатками про результати виборів до Ради.

Підкреслимо також, ОВК №105 у Луганській області, де на позачергових виборах до парламенту балотувався брат одного з лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука Сергій, проводить перерахунок голосів.