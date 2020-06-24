У п'ятьох містах проводять карантинні перевірки в транспорті

У п'ятьох містах України проводять перевірку на дотримання карантинних вимог у транспорті. Мова йде про Київ, Одесу, Львів, Рівне та Миколаїв.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Перевірку проводять "Укртрансбезпека" спільно з Нацполіцією.

Міністр зазначив, що потрібно дотримуватися необхідних протиепідемічних правил. Це масковий режим, температурний скринінг та постійна дезінфекція.

Нагадаємо, МОЗ розгортає другу хвилю лікарень через ускладення епідеміологічної ситуації.

Раніше Кабінет міністрів визначив умови роботи органів влади, підприємств, установ і організацій усіх форм власності у годину пік на період карантину.

РБК-Україна писало, що в Україні зафіксовано 940 нових випадків коронавирусу, що є новим антирекордом.

Нагадаємо, 17 червня Кабінет міністрів України продовжив карантин в Україні до 31 липня.