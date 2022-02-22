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П'ять областей "червоні", чотири - "жовті": оновлено карантинні зони в Україні

Автор: Наталія Юрченко

Станом на 22 лютого в Україні п'ять областей перебувають у "червоній" карантинній зоні. Ще чотири регіони віднесені до "жовтого" епідемічного рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, в "червоній" зоні карантину досі Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька області. У цих регіонах зафіксовано зростання показників поширення коронавірусу. Зокрема, перевищено коефіцієнт заражень і рівень госпіталізацій.

На "жовтому" епідемічному рівні знаходяться Львівська, Полтавська. Харківська та Чернівецька області.

Решта регіонів України, в тому числі і Київ, віднесені до "помаранчевої" зони карантину.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, за минулу добу українські медики підтвердили 24 440 нових випадків коронавірусу, а також виявили 287 летальних випадків.

Крім того, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна поки не готова до скасування карантину і масочного режиму. Для цього українцям необхідно прискорити темпи вакцинації.

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