П'ять областей "червоні", чотири - "жовті": оновлено карантинні зони в Україні

Згідно з даними МОЗ, в "червоній" зоні карантину досі Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька області. У цих регіонах зафіксовано зростання показників поширення коронавірусу. Зокрема, перевищено коефіцієнт заражень і рівень госпіталізацій.

На "жовтому" епідемічному рівні знаходяться Львівська, Полтавська. Харківська та Чернівецька області.

Решта регіонів України, в тому числі і Київ, віднесені до "помаранчевої" зони карантину.