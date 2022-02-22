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Ляшко назвав умови для скасування карантину вже навесні

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Україна , Вівторок 22 лютого 2022 10:21
Ляшко назвав умови для скасування карантину вже навесні Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Кароліна Гайдук

У Міністерстві охорони здоров'я назвали терміни, коли в Україні можуть скасувати карантинні обмеження. Віктор Ляшко заявив, що українцям потрібно ще трохи почекати до скасування карантину і масочного режиму.

Про це повідомляє РБК-України, посилаючись на брифінг міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка.

За словами Ляшка, для скасування карантинних обмежень буде потрібно, щоб 70% населення були вакциновані повним курсом, і бустерна доза для всіх, хто цього потребує.

"Саме це дозволить не застосовувати карантинні обмеження на весняно-літній період. Чим більше нас буде вакциновано, тим швидше ми зможемо повернутися в допандемічні часи і жити без обмежень", - заявив він.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу вакцинували від коронавірусу понад 56 тисяч осіб. При цьому ще днем раніше кількість добових щеплень становила 17 тисяч.

Відзначимо, що в Україні за минулу добу зафіксували 24 440 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Крім того, Кабінет міністрів планує змінити правила в "помаранчевих" і "зелених" зонах карантину у весняно-літній період. Відповідне доручення прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав 21 лютого на селекторній нараді.

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