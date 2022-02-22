Ляшко назвав умови для скасування карантину вже навесні

У Міністерстві охорони здоров'я назвали терміни, коли в Україні можуть скасувати карантинні обмеження. Віктор Ляшко заявив, що українцям потрібно ще трохи почекати до скасування карантину і масочного режиму.

Про це повідомляє РБК-України, посилаючись на брифінг міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка.