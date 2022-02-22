Пять областей "красные", четыре - "желтые": обновлены карантинные зоны в Украине

По состоянию на 22 февраля в Украине пять областей находятся в "красной" карантинной зоне. Еще четыре региона отнесены к "желтому" эпидемическому уровню.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Согласно данным Минздрава, в "красной" зоне карантина до сих пор Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области. В этим регионах зафиксирован рост показателей распространения коронавируса. В частности, превышен коэффициент заражений и уровень госпитализаций.
На "желтом" эпидемическом уровне находятся Львовская, Полтавская. Харьковская и Черновицкая области.
Остальные регионы Украины, в том числе и Киев, отнесены к "оранжевой" зоне карантина.
Как сообщало РБК-Украина ранее, за минувшие сутки украинские медики подтвердили 24 440 новых случаев коронавируса, а также выявили 287 летальных случаев.
Кроме того, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина пока не готова к отмене карантина и масочного режима. Для этого украинцам необходимо ускорить темпы вакцинации.