Пять областей "красные", четыре - "желтые": обновлены карантинные зоны в Украине

Согласно данным Минздрава, в "красной" зоне карантина до сих пор Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области. В этим регионах зафиксирован рост показателей распространения коронавируса. В частности, превышен коэффициент заражений и уровень госпитализаций.

На "желтом" эпидемическом уровне находятся Львовская, Полтавская. Харьковская и Черновицкая области.

Остальные регионы Украины, в том числе и Киев, отнесены к "оранжевой" зоне карантина.