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Пять областей "красные", четыре - "желтые": обновлены карантинные зоны в Украине

Автор: Наталья Юрченко

По состоянию на 22 февраля в Украине пять областей находятся в "красной" карантинной зоне. Еще четыре региона отнесены к "желтому" эпидемическому уровню.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, в "красной" зоне карантина до сих пор Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области. В этим регионах зафиксирован рост показателей распространения коронавируса. В частности, превышен коэффициент заражений и уровень госпитализаций.

На "желтом" эпидемическом уровне находятся Львовская, Полтавская. Харьковская и Черновицкая области.

Остальные регионы Украины, в том числе и Киев, отнесены к "оранжевой" зоне карантина.

Как сообщало РБК-Украина ранее, за минувшие сутки украинские медики подтвердили 24 440 новых случаев коронавируса, а также выявили 287 летальных случаев.

Кроме того, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина пока не готова к отмене карантина и масочного режима. Для этого украинцам необходимо ускорить темпы вакцинации.

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