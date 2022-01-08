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П'ять порушень "тиші" на Донбасі: поранено українського військового

Автор: Дмитрий Кузнецов

У суботу, 8 січня, збройні формування РФ п'ять разів порушили режим "тиші" на Донбасі, один з них із застосуванням забороненого озброєння. В результаті ворожих дій військовий отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил (ООС).

З початку поточної доби в районі ООС зафіксовано 5 порушень. З них 4 - обстріли з боку бойовиків, у тому числі із застосуванням забороненого озброєння.

Обстріли з боку проросійських збройних формувань велися в напрямку селищ Піски, Богданівка та Кримського. Противник застосовував 82-мм міномети, станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Проліт ворожого безпілотника був зафіксований в районі Станиці Луганська. Апарат перетинав лінію розмежування.

В результаті обстрілів противника поранення отримав один військовий. Йому надали першу допомогу і евакуювали в лікований заклад. Стан військовослужбовця - задовільний.

На обстріли бойовиків військові відкривали вогонь у відповідь, тим самим змушуючи противника припинити порушення режиму "тиші".

Нагадаємо, на ранок 8 січня зафіксовано три обстріли позицій українських військових.

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