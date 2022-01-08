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Бойовики на Донбасі тричі обстріляли позиції українських військових

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Донбас, Субота 08 січня 2022 07:39
Бойовики на Донбасі тричі обстріляли позиції українських військових Фото: бойовики на Донбасі тричі обстріляли позиції українських військових (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Анна Полисученко

Збройні формування РФ продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 7 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Поблизу Катеринівки російські найманці обстрілювали позиції українських військ з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У бік Кам’янки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Неподалік Новотошківського противник відкривав вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 7 годину ранку, 8 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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