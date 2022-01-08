Пять нарушений "тишины" на Донбассе: ранен украинский военный

С начала текущих суток в районе ООС зафиксировано 5 нарушений. Из них 4 - обстрелы со стороны боевиков, в том числе с применением запрещенного вооружения.

Обстрелы со стороны пророссийских вооруженных формирований велись в направлении поселков Пески, Богдановка и Крымского. Противник применял 82-мм минометы, станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Пролет вражеского беспилотника был зафиксирован в районе Станицы Луганская. Аппарат пересекал линию разграничения.

В результате обстрелов противника ранение получил один военный. Ему оказали первую помощь и эвакуировали в леченое учреждение. Состояние военнослужащего - удовлетворительное.

На обстрелы боевиков военные открывали ответный огонь, тем самым заставляя противника прекратить нарушение режима "тишины".