Посилення обстрілів на Донбасі: 14 порушень за добу, чотири поранених, один травмований

За останню добу у зоні ООС зафіксовано посилення обстрілів. Позиції українських військових обстріляи 14 разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

Упродовж минулої доби, 17 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 9 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У напрямку Невельського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.

В районі Новоолександрівки окупанти двічі здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Золотого-4 російські найманці обстріляли наші позиції двічі, застосовуючи міномети калібру 120 мм та станкові протитанкові гранатомети.

Поблизу Кряківки ворожі війська здійснили обстріл з артилерії калібру 152 мм.

Біля Причепилівки противник три рази відкривав вогонь, використовуючи артилерію калібру 152 мм, міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

В бік Кримського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів.

Наші позиції біля Мар’їнки потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм.

В напрямку Лебединського збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з гранатометів різних систем.

В районі Шумів окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети.

Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій четверо військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, ще один зазнав бойового травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я військовослужбовців - задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 18 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Нью-Йорка противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців внаслідок дій ворога немає.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії РФ.