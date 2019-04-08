П'ять виборчих фондів не повернули внески до держбюджету, - НАЗК

Агентство звернулося у поліцію
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до поліції матеріали на розпорядників виборчих фондів на виборах 2019 Юрія Кармазіна, Віктора Кривенка, Євгена Мураєва, Ігоря Смешка та Віталія Скоцика. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook члена НАЗК Наталії Корчак у Facebook.
Зазначається, що матеріали щодо можливих ознак кримінального правопорушення за фактами виявлених порушень у здійсненні добровільних внесків до виборчого фонду кандидатів та дій розпорядників фондів, які "закривають" очі на вимогу закону відмовитися від внесків і перерахувати кошти до бюджету.
При цьому, всім розпорядникам було повідомлено про надходження внесків з порушенням закону та про зобов’язання відмовитися від таких внесків протягом 3х днів.
Виходячи з цього НАЗК заявляє про умисне неповерненням:
Раніше Корчак повідомляла, що станом на 28 березня, до державного бюджету надійшло понад 1,7 мільйона гривень від повернення внесків розпорядниками виборчих фондів кандидатів.
РБК-Україна писало, НАЗК направило до суду 6-х протоколів про адмінправопорушення двох народних депутатів Олександра Вілкула та Вадима Кривохатька.