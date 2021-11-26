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Нові подробиці про смертельну ДТП під Харковом: водій фури був п'яний

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Харківська область, П'ятниця 26 листопада 2021 11:07
Нові подробиці про смертельну ДТП під Харковом: водій фури був п'яний Фото: з'явилася нова інформація про смертельну аварію під Харковом (hk.npu.gov.ua)
Автор: Іванна Шовкун

З'явилися нові подробиці про смертельну аварію під Харковом, де зіткнулися 2 фури і 3 легкові автомобілі, внаслідок чого загинули троє людей. Згідно з висновками огляду, водій MAN керував фурою у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Водія MAN затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення про підозру у скоєнні злочину.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Зазначимо, що ДТП сталася 25 листопада близько 17:30 у Харківській області. Там зіткнулися автомобіль Chevrolet Nubira з фурою MAN.

Після зіткнення MAN з напівпричепом перекинувся на лівий бік і впав на зустрічну смугу руху, де в цей час був автомобіль таксі Renault Logan. Також фура зачепила авто Suzuki СХ-4.

Внаслідок ДТП на місці загинули 49-річний водій таксі та двоє його пасажирів - 49-річна жінка та трирічна дівчинка.

Водіїв Chevrolet та Suzuki з тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні. Також травми зазнав 51-річний пасажир Chevrolet. Йому надали медичну допомогу дома. Постраждав і водій MAN. Він був госпіталізований, але життю чоловіка нічого не загрожує.

Фото: ДТП під Харковом, де загинуло троє людей (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, стали відомі подробиці смертельної ДТП під Харковом, внаслідок якої загинуло троє людей.

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