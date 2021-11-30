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У Києві п'яний співробітник автомийки вкрав Tesla та влаштував ДТП

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Київ, Вівторок 30 листопада 2021 15:59
У Києві п'яний співробітник автомийки вкрав Tesla та влаштував ДТП Фото: у Києві працівник мийки вкрав Tesla та потрапив у ДТП (Freepik.com)
Автор: Іванна Шовкун

У Києві поліцейські затримали п'яного працівника автомийки за викрадення авто. Він також влаштував аварію на дорозі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Києва.

Співробітник столичної автомийки у стані алкогольного сп'яніння вирішив викрасти чужий автомобіль марки Tesla, щоб покататися. Він узяв ключі від авто, які власник машини залишив на мийці, і сів за кермо. Під час руху дорогою п'яний чоловік не впорався з керуванням та потрапив у ДТП.

До поліції звернувся власник Tesla, повідомивши про викрадення. Він не виявив своєї машини на автомийці.

Майже одночасно поліцейські також отримали інший виклик. Їм повідомили про ДТП на проспекті Визволителів. На місці події правоохоронці виявили розшукуваний автомобіль та п'яного співробітника автомийки.

Зловмисником виявився чоловік 1985 року народження. Він розповів поліцейським, що хотів покататися. А тест на Драгері показав 2.36 проміле.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також поліцією розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом). Йому загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна або без нього.

Нагадаємо, в Кременчуці Полтавської області п'яний чоловік влаштував дебош у маршрутці. При цьому він дуже налякав дітей.

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