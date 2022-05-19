У п'яних водіїв хочуть забирати авто на потреби ЗСУ: законопроект внесли в Раду
В Україні хочуть забирати машини у п'яних водіїв на потреби військових і силових структур. Відповідний законопроект 7382 внесли до Верховної ради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку законопроекту на сайті парламенту.
Законопроект пропонує доповнити статтю 130 Кодексу про адміністративні правопорушення новою частиною, яка передбачає, що керування автомобілем у п'яному вигляді, наркотичному або іншому сп'янінні при воєнному або надзвичайному стані тягне його конфіскацію.
Пропонується направляти такі автомобілі на потреби підрозділів Збройних сил України, або, Міністерства внутрішніх справ або Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Зазначимо, дана ініціатива вже працює на місцевому рівні, зокрема, в Рівненській області вже вилучили понад 200 автомобілів у п'яних водіїв для подальшої передачі ЗСУ.
До цього стало відомо, що в Раді з'явився законопроект, яким пропонується передавати на потреби силовиків машини, кинуті в аеропортах.
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