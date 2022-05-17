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У Раді хочуть конфіскувати кинуті в аеропортах та на вокзалах автомобілі чиновників

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Україна, Вівторок 17 травня 2022 12:08
У Раді хочуть конфіскувати кинуті в аеропортах та на вокзалах автомобілі чиновників Фото: у Раді хочуть конфіскувати кинуті автомобілі чиновників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній раді зареєстрований законопроект про першочергове виконання військово-транспортного обов’язку чиновниками високого рангу. Автівки, які держслужбовці залишили біля вокзалів, аеропортів, доріг тощо, втікаючи за кордон від війни, пропонують відправляти на потреби Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №7260.

На думку авторів законопроекту, такі зміни дозволять в умовах воєнного стану задовольнити потреби ЗСУ транспортними засобами та сприятимуть "підвищенню рівня свідомості та відповідальності перед державою та українським народом у службових осіб".

Як зазначають автори проекту, громадяни вимушені ховатися від війни та разом зі своїми сім’ями покидати свої домівки, транспортні засоби, майно, виїжджаючи у більш безпечні регіони нашої держави або за межі України.

"Однак непоодинокими випадками зараз є виїзд за кордон народних депутатів України, керівних осіб державних органів, інших чиновників високого рангу, які залишають державу та її громадян сам на сам з ворогом", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Нагадаємо, раніше уряд заборонив держслужбовцям працювати дистанційно з-за кордону.

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