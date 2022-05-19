У пьяных водителей хотят забирать авто на нужды ВСУ: законопроект внесли в Раду

В Украине хотят забирать машины у пьяных водителей на нужды военных и силовых структур. Соответствующий законопроект 7382 внесли в Верховную раду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта на сайте парламента.

Законопроект предлагает дополнить статью 130 Кодекса об административных правонарушениях новой частью, которая предусматривает, что управление автомобилем в пьяном виде, наркотическом либо ином опьянении при военном или чрезвычайным положении влечет его конфискацию. Предлагается направлять такие автомобили на нужды подразделений Вооруженных сил Украины, или, Министерства внутренних дел или Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.