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У пьяных водителей хотят забирать авто на нужды ВСУ: законопроект внесли в Раду

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Киев, Четверг 19 мая 2022 14:43
У пьяных водителей хотят забирать авто на нужды ВСУ: законопроект внесли в Раду Фото: ВСУ будут передавать конфискованные авто (УНІАН)
Автор: Юлия Бойко

В Украине хотят забирать машины у пьяных водителей на нужды военных и силовых структур. Соответствующий законопроект 7382 внесли в Верховную раду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта на сайте парламента.

Законопроект предлагает дополнить статью 130 Кодекса об административных правонарушениях новой частью, которая предусматривает, что управление автомобилем в пьяном виде, наркотическом либо ином опьянении при военном или чрезвычайным положении влечет его конфискацию.

Предлагается направлять такие автомобили на нужды подразделений Вооруженных сил Украины, или, Министерства внутренних дел или Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отметим, данная инициатива уже работает на местном уровне, в частности, в Ровенской области уже изъяли более 200 автомобилей у пьяных водителей для дальнейшей передачи ВСУ.

До этого стало известно, что в Раде появился законопроект, которым предлагается передавать на нужды силовиков машины, брошенные в аэропортах.

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