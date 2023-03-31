ЧВК "Вагнера" потеряла значительное количество живой силы в районе Бахмута, - ISW
ЧВК "Вагнера" и российская армия, вероятно, потеряли значительное количество живой силы в районе Бахмута, что будет еще больше сдерживать наступление России на Бахмут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
ЧВК "Вагнера" развернула подавляющее большинство своих сил для поддержки наступления на Бахмут, в результате чего понесла значительные потери в боях за город.
Старший военный советник миссии Соединенного Королевства при ОБСЕ Иен Стаббс сообщил, что после сражений в районе Бахмута погибли или были ранены 30 тыс. российских военных и "вагнеровцев". Им срочно нужно пополнить свой личный состав
Аналитики института изучения войны считают, что эти потери в живой силе будут продолжать сдерживать российские наступательные операции как в районе Бахмута, так и в других направлениях. В дальнейшем значительные потери "Вагнера", вероятно, будут угрожать их способности сохранить свою влиятельную роль среди воюющих в Украине российских сил.
Ключевые выводы ISW :
- Путин подписал указ о начале полугодового цикла весеннего призыва на срочную военную службу. С 1 апреля по 15 июля призовут 147 тысяч россиян.
- ФСБ арестовала корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича в Екатеринбурге Свердловской области по обвинению в шпионаже.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские власти не намерены силой выгонять УПЦ из Киево-Печерской лавры.
- Российские войска совершили ограниченные наземные атаки севернее Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная.
- Российские войска продолжают наступательные действия в районе Бахмута, а также на участке Авдеевка – Донецк.
- Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что планы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции эволюционировали.
- Помилованные "вагнеровцы" продолжают совершать преступления в России по окончании контрактной службы.
- Российские оккупационные власти пытаются создать условия для выборов в сентябре 2023 года путем дальнейшей интеграции оккупированных территорий в российский правовой аппарат.
Ранее мы писали, что украинские пограничники отбили в Бахмуте два вражеских штурма "вагнеровцев".
Напомним, ЧВК "Вагнера" обустроила базу в подземелье Артемовского завода шампанских вин в Бахмуте.
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