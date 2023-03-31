ЧВК "Вагнера" потеряла значительное количество живой силы в районе Бахмута, - ISW

ЧВК "Вагнера" и российская армия, вероятно, потеряли значительное количество живой силы в районе Бахмута, что будет еще больше сдерживать наступление России на Бахмут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

ЧВК "Вагнера" развернула подавляющее большинство своих сил для поддержки наступления на Бахмут, в результате чего понесла значительные потери в боях за город.

Старший военный советник миссии Соединенного Королевства при ОБСЕ Иен Стаббс сообщил, что после сражений в районе Бахмута погибли или были ранены 30 тыс. российских военных и "вагнеровцев". Им срочно нужно пополнить свой личный состав

Аналитики института изучения войны считают, что эти потери в живой силе будут продолжать сдерживать российские наступательные операции как в районе Бахмута, так и в других направлениях. В дальнейшем значительные потери "Вагнера", вероятно, будут угрожать их способности сохранить свою влиятельную роль среди воюющих в Украине российских сил.

Ключевые выводы ISW :