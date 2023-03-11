ЧВК "Вагнера" вербует наемников в школах и детских спортклубах, - Postimees

Евгений Пригожин, один из основателей частной военной компании "Вагнер", объявил об открытии центров набора наемников. Подобные центры открылись во многих школах и детских спортивных клубах России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.
О наличии таких филиалов ЧВК по вербовке боевиков в регионах известно давно. В крупных городах региона реклама появилась, в том числе и на общественном транспорте.
В заявлении Пригожина названы шесть новых точек в Сибири, ранее действовавших как обычные спортклубы. В Новосибирске вербовщики расположились в офисе "Силового единства Сибири". Вербовочные пункты расположены в следующих локациях:
В списке представлены только шесть из 42 заявленных Пригожиным новых вербовочных центров.
Напомним, что ЧВК "Вагнера" показала себя в войне в Украине более эффективно, чем регулярная российская армия. При этом методы "вагнеровцев" были интересны, но немыслимы.
Министерство обороны России начало напрямую набирать узников в ряды армии и бросать на войну против Украины. Ранее заключенных вербовали в ЧВК "Вагнер".
Решение Минобороны России вербовать заключенных является показателем того, что Кремль стремится использовать осужденных для будущих атак "человеческой волны" подобно группировке "Вагнера", несмотря на ограниченную боеспособность осужденных.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.