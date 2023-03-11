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ЧВК "Вагнера" вербует наемников в школах и детских спортклубах, - Postimees

Фото: ЧВК "Вагнера" вербуют наемников в школах и детских спортклубах (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Евгений Пригожин, один из основателей частной военной компании "Вагнер", объявил об открытии центров набора наемников. Подобные центры открылись во многих школах и детских спортивных клубах России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.

О наличии таких филиалов ЧВК по вербовке боевиков в регионах известно давно. В крупных городах региона реклама появилась, в том числе и на общественном транспорте.

В заявлении Пригожина названы шесть новых точек в Сибири, ранее действовавших как обычные спортклубы. В Новосибирске вербовщики расположились в офисе "Силового единства Сибири". Вербовочные пункты расположены в следующих локациях:

  • В Омске вербовщики обосновались в клубе "Десантник" прямо у здания гимназии №147. Клуб называет себя православным спортивно-патриотическим клубом. Там занимается, в частности, младшая группа, однако это не стало препятствием для открытия там центра вербовки ЧВК;
  • В Барнауле также указан центр вербовки в муниципальном детском образовательном учреждении - в филиале спортивной школы олимпийского резерва №3. Он называется "Боевые перчатки" и считается старейшим боксерским клубом в городе;
  • В Иркутске предлагают поступать в наемники через спортивный клуб "Профи", находящийся прямо в здании федерального учреждения "Государственное училище олимпийского резерва Иркутска";
  • В Красноярске в ЧВК "Вагнер" предлагают поступать в клубе "Сибирского центра русского боевого искусства", где занимаются рукопашным боем с детьми, начиная от четырех лет;
  • В Чите ЧВК "Вагнера" предлагает обращаться в клуб "Островский", где занимаются и дети.

В списке представлены только шесть из 42 заявленных Пригожиным новых вербовочных центров.

Напомним, что ЧВК "Вагнера" показала себя в войне в Украине более эффективно, чем регулярная российская армия. При этом методы "вагнеровцев" были интересны, но немыслимы.

Министерство обороны России начало напрямую набирать узников в ряды армии и бросать на войну против Украины. Ранее заключенных вербовали в ЧВК "Вагнер".

Решение Минобороны России вербовать заключенных является показателем того, что Кремль стремится использовать осужденных для будущих атак "человеческой волны" подобно группировке "Вагнера", несмотря на ограниченную боеспособность осужденных.

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