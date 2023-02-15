ua ru
Ср, 15 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЧВК Шойгу вербует заключенных для формирования резерва "пушечного мяса", - ISW

Новина українською →
Угледар, Среда 15 февраля 2023 05:21
ЧВК Шойгу вербует заключенных для формирования резерва "пушечного мяса", - ISW Фото: министр обороны РФ Сергей Шойгу (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Решение Минобороны России вербовать заключенных является показателем того, что Кремль стремится использовать осужденных для будущих атак "человеческой волны" подобно группировке "Вагнера", несмотря на ограниченную боеспособность осужденных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов создают резерв пушечного мяса осужденных, которым они могли бы напрямую управлять через собственные частные военные компании.

Аналитики считают, что интеграция Минобороны России сил осужденных в формирования "ЛНР" может свидетельствовать о том, что российские военачальники пытаются избежать перестройки некоторых своих обычных частей для приспособления к ним недостаточно подготовленных заключенных.

ISW фиксировал случаи плохого обращения с российскими прокси-вооруженными формированиями со стороны обычных вооруженных сил России, и российское командование, возможно, стремилось не нарушать моральный дух подразделения, интегрируя осужденных.

Вербовка заключенных Минобороны России осенью 2022 года также может совпасть с усилением критики со стороны основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Пригожин начал публично нападать на российских военачальников в начале октября, и вмешательство Минобороны России в его схему вербовки, возможно, вызвало некоторые из этих недовольств со стороны обычных российских военных и бюрократии Минобороны

Многие в Москве начали опасаться Пригожина и растущей крупной организованной преступной группы наемников и убийц, отмечают эксперты.

Напомним, ранее владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что больше не будет вербовать заключенных на войну против Украины.

Однако аналитики ISW считают, что Пригожин усилит вербовку, чтобы увеличить влияние в России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сергей Шойгу ЧВК Вагнера
NEWS
Не обо всем можно сообщать публично, - Зеленский о новом "Рамштайне"
Не обо всем можно сообщать публично, - Зеленский о новом "Рамштайне"
DAILY
Прицел на новую программу. Чего ждать от переговоров Украины с МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Прицел на новую программу. Чего ждать от переговоров Украины с МВФ