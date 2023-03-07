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Наемники ЧВК "Вагнера" оказались "немного лучше российских сил", - глава Пентагона

Новина українською →
Украина, Вторник 07 марта 2023 11:58
Наемники ЧВК "Вагнера" оказались "немного лучше российских сил", - глава Пентагона Фото: министр обороны США Ллойд Остин (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

ЧВК "Вагнера" показала себя в войне в Украине более эффективно, чем регулярная российская армия. При этом методы вагнеровцев были интересными, но немыслимыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина.

"Они использовали каторжников, заключенных, чтобы регулярно управлять своим наступлением, однако я не думаю, что они продолжают вербовать из тюрем. Но эти типы методов были действительно интересными, откровенно говоря, немыслимыми", - сказал Остин.

При этом, по словам главы Пентагона, США видели, как многие заключенные быстро гибли на поле боя.

"Но вы знаете, они немного лучше российских сил. Мы не видели образцовых действий российских войск в больших масштабах", - резюмировал он.

Как сообщалось, битва за Бахмут фактически уничтожила лучшие подразделения ЧВК "Вагнера", лишив армию РФ наиболее эффективных штурмовых групп.

Кроме того, CNN сообщало, что страна-агрессор потеряла в Бахмуте в пять раз больше военных, чем Украина.

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