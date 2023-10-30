RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЧВК "Вагнера" стала подразделением Росгвардии

Фото: "Вагнер" перешел под командование Росгвардии (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Российская частная военная компания "Вагнера" заявила, что официально переходит в подчинение Росгвардии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

В заявлении группы говорится, что всем сотрудникам "Вагнера" предложено заключить индивидуальный контракт, в противном случае они будут работать на условиях действующего.

"Вся структура "группы Вагнера", порядок работы, командиры остаются прежними", - говорится в сообщении.

В заявлении также говорится, что база "Вагнера" строится "с нуля" в зоне российской агрессии в Украине, а наемников будут готовить к работе "на ближнем" в течение шести месяцев - вероятно, речь идет о фронте в Украине.

При этом тех наемников, которые перешли в структуры под руководством Минобороны РФ, не возьмут обратно в "Вагнер".

Наемники "Вагнера"

Напомним, по данным британской разведки, после вероятной смерти предводителя Евгения Пригожина сотни боевиков, ранее связанных группой "Вагнера", начали передислоцироваться в Украину отдельно и небольшими группами для участия в войне в составе разных российских подразделений.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, этими остатками затыкают дыры на Бахмутском направлении, а самой ЧВК больше не существует.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что наемники "Вагнера" присутствуют на территории Восточной группировки войск. Сейчас часть наемников перезаключает контракты с военными РФ и возвращается в Украину из Баруси.

А в Институте изучения войны отмечали, что наемники могут снова стать серьезной угрозой для ВСУ, перейдя под командование Росгвардии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
РосгвардияЧВК ВагнераВагнеровцы