В битве за Бахмут ЧВК "Вагнера" лишилась наиболее эффективных подразделений, - ISW
Битва за Бахмут фактически уничтожила лучшие подразделения ЧВК "Вагнера", лишив армию РФ наиболее эффективных штурмовых групп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Продолжительные бои за многочисленные небольшие населенные пункты севернее и южнее Бахмута Донецкой области истощили подразделения боевиков "Вагнера". Аналитики ISW предполагают, что вскоре, перед финальной частью боев за взятие города, в Бахмуте ключевую роль снова могут отдать штурмовым подразделениям ЧВК.
Возможность нанести урон элитным боевикам "Вагнера", а также другим элитным подразделениям, если они будут задействованы, в условиях оборонительной городской войны, сильно благоприятствует украинским войскам.
Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, видимо, опасается, что его силы расходуются зря именно таким образом. Ранее Пригожин утверждал, что, если его боевики не получат необходимых боеприпасов и подкреплений, то все усилия по штурму Бахмута могут быть напрасными.
Ключевые выводы ISW:
- Украинские вооруженные силы пока продолжат защищать Бахмут.
- Бахмут не имеет принципиального значения ни в оперативном, ни в стратегическом плане. Но бои за Бахмут приобрели стратегическое значение из-за нынешнего состава российских сил, дислоцированных в этом районе.
- Кремль возвращается к своим ранее безуспешным кампаниям по набору добровольцев, чтобы избежать второй волны мобилизации.
- Оккупанты применили новый тип управляемой авиабомбы против украинских целей на фоне сохраняющейся нехватки высокоточных ракет.
- Российские войска продолжали наносить наземные удары северо-западнее Сватово и в районе Кременной.
- Российские боевики закрепили территориальные завоевания в Бахмуте, но еще не окружили город и не вынудили украинские войска отступить.
- Войска РФ продолжают бороться за сохранение контроля над дельтой реки Днепр в Херсонской области.
- Российское военное командование не может должным образом вооружить свои силы, несмотря на то, что силы все чаще ведут ближний бой.
- Украинские официальные лица сообщили о предполагаемых военных преступлениях России в Украине.
Ранее сообщалось, что на каждого украинского военного, погибшего при защите Бахмута, оккупанты потеряли не менее пяти человек.
Добавим, что россияне бросили в бой на Бахмутском направлении лучшие свои подразделения, используя ствольные и реактивные системы залпового огня.
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