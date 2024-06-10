СМИ узнали потери "вагнеровцев" во время штурмов Бахмута: почти 90% из них - заключенные

Во время штурмов Бахмута ЧВК "Вагнера" потеряла погибшими по меньшей мере 19 547 бойцов, из которых более 17 тысяч были заключенными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное расследование "Медиазоны" и русской службы BBC .

Издания получили доступ к базе ликвидированных в период с января 2022 по август 2023 года наемников ЧВК "Вагнера".

Большинство "вагнеровцев" - 19 547 человек - были ликвидированы во время многомесячных боев за Бахмут. 17 175 из них были заключенными, остальные добровольными наемниками.

"В списке отсутствуют чуть более тысячи фамилий (6% всех упомянутых в документе "вагнеровцев"), но это не создает препятствий для анализа потерь по дням и категориям погибших - по жетону четко видно, был человек завербован из колонии или гражданский", - говорится в расследовании.

Из данных о номерах жетонов ликвидированных заключенных следует, что "вагнеровцы" завербовали не менее 48 366 заключенных.

Обозначения на каждом из них начинались с буквы "К" - вероятно, это отсылка к слову "колония". Две трети колоний, в которых состоялась вербовка, - строгого режима. Больше всего забрали из красноярской ВК-6 строгого режима - более 500 человек.

Издания отмечают, что ЧВК "Вагнера" потратила на посмертные компенсации их родственникам около 108 млрд. рублей. В эту сумму не входят компенсации за ранения и большая часть зарплат.