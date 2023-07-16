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ЧВК "Вагнера" в Беларуси выполняет миссию Кремля, - замкоординатора спецслужб Польши

Фото: ЧВК "Вагнера" в Беларуси выполняет миссию Кремля (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Боевики ЧВК "Вагнера" все время в Беларуси действуют согласно указаниям и от имени российских властей.

Об этом заявил статс-секретарь канцелярии премьер-министра, замкоординатора спецслужб Польши Станислав Жарин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wgospodarce.

"Власти РФ будут продолжать эксплуатировать группу "Вагнера", как они это делают во всем мире. Вагнеровцы де-факто выполняют миссии Кремля и от имени Кремля", - отметил стаст-секретарь канцелярии главы правительства.

Он также подчеркнул, что Польша внимательно следит за ситуацией с передислокацией ЧВК "Вагнера". Известно, что несколько сотен боевиков уже прибыли на территорию Беларуси.

"Группа "Вагнера" присутствует в Беларуси. Прибыли первые бойцы, их сейчас может быть несколько сотен. Польские службы следят за ситуацией, чтобы узнать, сколько вагнеровцев в итоге окажется в Беларуси", - заявил Жарин.

ЧВК "Вагнера" в Беларуси

После неудачного бунта, ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина заявила о перемещении в Беларусь. Туда же якобы должен был прибыть и сам главарь. В течение нескольких недель не было никакого официального подтверждения передислокации "вагнеровцев". Лишь 14 июля в сети появились кадры Пригожина в палаточном городке.

Также вчера, 15 июля, украинские пограничники зафиксировали перемещение представителей ЧВК "Вагнера" на территории Беларуси. Пока речь об отдельных группах боевиков.

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