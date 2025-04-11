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Путину не хватает КНДР? Зеленский заявил о сотнях китайцев в войсках РФ

Пятница 11 апреля 2025 18:00
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Путину не хватает КНДР? Зеленский заявил о сотнях китайцев в войсках РФ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В составе российских оккупационных сил воюют по меньшей мере несколько сотен граждан Китая. Похоже, что диктатор Владимир Путин не удовлетворился только "КНДРовцами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время видеообращения к участникам заседания "Рамштайн".

Как напомнил Зеленский, на прошлой неделе украинские бойцы взяли в плен первых граждан Китая, которые воевали на фронте на стороне России.

"Сейчас мы имеем информацию, что по меньшей мере несколько сотен граждан Китая воюют в составе российских оккупационных сил. Это означает, что Россия явно пытается продолжить войну - даже за счет жизней китайцев. Путин не удовлетворился солдатами из Северной Кореи. Теперь он пытается покрыть свой дефицит, привлекая еще одну нацию - китайцев", - заявил президент.

Президент добавил, что Запад должен усиливать общее давление на Москву, чтобы заставить Россию выбрать мир и дипломатию.

Заседание "Рамштайн"

По словам Зеленского, сегодня в заседании принимает участие глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров, который будет представлять насущные потребности страны. Он призвал участников встречи сосредоточиться не только на текущих потребностях, но и на долгосрочной стратегии безопасности.

ВСУ захватили в плен граждан Китая

Украинские бойцы на днях захватили в плен двух китайцев в Донецкой области. Позже президент показал видео с пленными.

Украина, в свою очередь, вызвала временного поверенного в делах Китая. В частности на эти события отреагировал Госдеп США.

Согласно данным РБК-Украина, СБУ уже допросила пленных китайцев и назвала их имена.

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