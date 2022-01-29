ru ua
Нд, 30 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Соцвиплати для ОРДЛО: у МЗС назвали провокацією доручення Путіна

Новость на русском →
Субота 29 січня 2022 23:50
Соцвиплати для ОРДЛО: у МЗС назвали провокацією доручення Путіна Фото: У МЗС назвали провокацією доручення Путіна про соцвиплати для ОРДЛО (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Доручення президента РФ Володимира Путіна про надання жителям ОРДЛО соцвиплат є гібридною провокацією. Москва продовжує примусову інтеграцію населення тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в МЗС України.

У відомстві зазначили, що Кремль вибрав момент для цієї акції саме під час ескалації безпекової ситуації навколо кордонів України. У той час, коли Україна і партнери докладають усіх зусиль для деескалації ситуації.

Нове рішення російського керівництва не сприяє цим дипломатичним зусиллям.

"Вимагаємо від РФ скасувати прийняте рішення, припинити подібні гібридні провокації і утримуватися від кроків, що ускладнюють дипломатичний процес, перш за все в роботі нормандського формату і Тристоронньої контактної групи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на сайті Кремля з'явилося повідомлення, що президент Росії Володимир Путін доручив забезпечити жителів окупованого Донбасу соціальними виплатами. Йдеться тільки про тих, у кого є російські паспорти.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОРДЛО
NEWS
Снігопади, мокрий сніг і сильний вітер: прогноз погоди на завтра
Снігопади, мокрий сніг і сильний вітер: прогноз погоди на завтра
DAILY
На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники
Владислав Красінськийзаступник головного редактора На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники