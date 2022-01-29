Соцвиплати для ОРДЛО: у МЗС назвали провокацією доручення Путіна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в МЗС України.

У відомстві зазначили, що Кремль вибрав момент для цієї акції саме під час ескалації безпекової ситуації навколо кордонів України. У той час, коли Україна і партнери докладають усіх зусиль для деескалації ситуації.

Нове рішення російського керівництва не сприяє цим дипломатичним зусиллям.

"Вимагаємо від РФ скасувати прийняте рішення, припинити подібні гібридні провокації і утримуватися від кроків, що ускладнюють дипломатичний процес, перш за все в роботі нормандського формату і Тристоронньої контактної групи", - йдеться в повідомленні.