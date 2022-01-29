ru ua
Сб, 29 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Путін доручив забезпечити соцвиплатами жителів ОРДЛО з паспортами Росії

Новость на русском →
Москва, Субота 29 січня 2022 12:57
Путін доручив забезпечити соцвиплатами жителів ОРДЛО з паспортами Росії Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Президент Росії Володимир Путін доручив забезпечити жителів окупованого Донбасу соціальними виплатами. Йдеться тільки про тих, у кого є російські паспорти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кремля.

Зокрема, повідомляється, що Путін доручив російському уряду розглянути питання про надання громадянам РФ, які проживають на окупованому Донбасі, можливості подачі заяв на отримання соціальних виплат і пільг без реєстрації на території Росії.

Також повідомляється, що такі заяви будуть подаватися через Єдиний портал державних і муніципальних послуг Російської Федерації.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія може використати масову паспортизацію населення окупованих районів Донецької та Луганської областей для вторгнення до України під приводом захисту своїх громадян.

Зазначимо, після осінніх виборів до Державної Думи в Росії говорили, що участь у голосуванні нібито взяли понад 150 000 жителів ОРДЛО.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Донбас
NEWS
З початку пандемії COVID: зафіксовано понад 4 млн випадків і 100 000 смертей в Україні
З початку пандемії COVID: зафіксовано понад 4 млн випадків і 100 000 смертей в Україні
DAILY
На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники
Владислав Красінськийзаступник головного редактора На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники