"Путину нельзя доверять": Северная Европа и Балтия предостерегли от сделки с Россией

Лидеры восьми государств Северной Европы и Балтии предостерегли от сделки с Россией без участия Украины. А также констатировали непоколебимость в поддержке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидеров Северной балтийской восьмерки относительно Украины.

"Для достижения справедливого и прочного мира следующий шаг должен быть сделан вместе с Украиной. Только Украина может принимать решения относительно своего будущего. Никаких решений по Украине без Украины, и никаких решений по Европе без Европы", - говорится в заявлении лидеров восьми государств.

По их мнению, опыт показывает, что российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять. Ведь именно Россия несет ответственность за прекращение своих грубых нарушений международного права.

"Мирное соглашение требует твердых и конкретных обязательств трансатлантических партнеров по защите Украины от любой агрессии в будущем. Мы приветствуем заявление президента Трампа о том, что США готовы участвовать в гарантиях безопасности. Не следует накладывать никаких ограничений на вооруженные силы Украины или на ее сотрудничество с другими странами", - отмечают лидеры "Нордично-Балтийской восьмерки".

Отдельной строкой в заявлении стоит требование, чтобы РФ "немедленно вернула детей, похищенных с оккупированных территорий, а также военнопленных и гражданских заключенных".

"Мы продолжим вооружать Украину и усиливать оборону Европы, чтобы сдержать дальнейшую российскую агрессию. Пока Россия продолжает убивать, мы продолжим усиливать санкции и более широкие экономические меры, чтобы оказать давление на военную экономику России", - заверили авторы заявления.

Напомним, Нордично-Балтийская восьмерка - формат регионального сотрудничества, который включает Данию, Эстонию, Финляндию, Исландию, Латвию, Литву, Норвегию и Швецию.