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Путину придется пойти на уступки на переговорах для завершения войны, - Трамп

США, Среда 26 февраля 2025 20:36
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Путину придется пойти на уступки на переговорах для завершения войны, - Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Российскому лидеру Владимиру Путину придется уступать во время переговоров между Украиной и Россией. Это необходимо для завершения войны.

Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время заседания кабинета министров в Белом доме.

Трампа спросили, придется ли российскому диктатору Владимиру Путину идти на уступки во время переговоров о завершении вторжения России в Украину.

"Да, придется. Ему придется это сделать", - ответил Трамп.

Также американский президент выразил свое отношение к лидеру Кремля. Он назвал Путина "очень умным, но очень хитрым человеком". И в очередной раз добавил, что Путин не собирался завершать войну, пока он не вернулся в Белый дом.

"Если бы я не победил на выборах, он бы продолжил наступление на Украину. Впоследствии погибло бы много людей", - заявил Трамп.

Когда позже Трампа спросили, какие именно уступки должен сделать Путин на мирных переговорах, он перевел тему на Украину и НАТО.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, Трамп заявил, что Украине следует забыть о вступлении в НАТО. Ведь, вероятно, именно из-за желания страны стать членом Альянса российский диктатор Владимир Путин решил начать войну.

"Я сейчас не буду об этом говорить. Я могу сказать, забудьте о НАТО. Это, вероятно, причина, по которой все (война в Украине - ред.) началось", - сказал Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп уже заявлял, что считает членство Украины в НАТО маловероятным или непрактичным.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь подчеркнул, что если Украина не будет в НАТО, тогда Альянс должен быть на украинской территории. По его словам, альтернативой вступления Украины в НАТО является расположение войск Альянса на украинской территории.

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