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У Путина сделали заявление по инициативе Индии для завершения войны в Украине

14:15 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Дмитрий Песков, представитель Кремля (Getty Images)

Индия готова полноценно присоединиться к процессу урегулирования российско-украинской войны.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

"Индийская сторона действительно заявляет о готовности внести посильный вклад в урегулирование ситуации вокруг Украины", - утверждает представитель российского диктатора Владимира Путина.

Песков также публично признал, что Нью-Дели уже передал Москве предложения по завершению российско-украинской войны. Несмотря на это, представитель Кремля пока не захотел раскрывать никаких подробностей.

Что интересно, недавно издание Hindustan Times раскрыло содержание индийского предложения, ссылаясь на собственные источники.

Так, инсайдеры утверждают, что Нью-Дели предложил трехэтапный план перемирия между РФ и Украиной. Речь идет о:

  1. прекращении ударов по энергетической и другой инфраструктуре;
  2. гарантировании беспрепятственной транспортировки зерна и энергоносителей через порты Черного моря;
  3. прекращении атак на коммерческие суда в стратегически важной акватории.

Источники СМИ обращают внимание на то, что это предложение Индии более масштабно, особенно на фоне предыдущих планов по прекращению огня, в частности со стороны Египта, Турции и США.

Что важно понимать: оно охватывает не только инфраструктуру, но и коммерческое судоходство, а также предполагает сохранение ключевых маршрутов для поставок товаров.

Также указано, что команде украинского президента Владимира Зеленского этот план передал глава индийского МИД Субрахманьям Джайшанкар во время визита в Киев.

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