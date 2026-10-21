У Путина сделали заявление об энергетическом перемирии с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин не рассматривает возможность энергетического перемирия с Украиной.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".
Как утверждает представитель российского диктатора, позиция Москвы по энергетическому перемирию с Украиной не изменилась.
"России нужен мир, а не перемирие", - цинично заявил Песков.
На этом фоне он отметил, что полностью урегулировать российско-украинскую войну без участия представителей украинской власти просто невозможно.
"Кто-то там должен принять ответственное решение", - добавил Песков, однако не уточнил, о ком именно идет речь.
Также спикер Кремля отреагировал на недавние заявления президента Финляндии Александра Стубба.
Недавно тот сообщил, что во время встречи украинской, американской и европейской делегаций в Норвегии удалось найти новые идеи для мирного урегулирования войны с РФ.
Стубб также отметил, что эти предложения будут переданы Кремлю для ознакомления.
"На мой взгляд, мир требует терпения, но, к сожалению, война не ждет. Люди умирают каждый день. Наша задача - делать все возможное, чтобы положить этому конец. И я думаю, что сегодняшний день стал шагом в правильном направлении", - заявил президент Финляндии.
Однако Кремлю последние заявления Стубба не понравились. Так, Песков цинично ответил, что повторение общеевропейской позиции по Украине "вряд ли станет конструктивным вкладом в урегулирование".
Кстати, недавно глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на требование президента Украины Владимира Зеленского касательно выборов.
Также РБК-Украина рассказывало, что в России неожиданно признали неспособность защититься от всех атак Украины.