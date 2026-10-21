У Путина сделали заявление об энергетическом перемирии с Украиной

Как утверждает представитель российского диктатора, позиция Москвы по энергетическому перемирию с Украиной не изменилась.

"России нужен мир, а не перемирие", - цинично заявил Песков.

На этом фоне он отметил, что полностью урегулировать российско-украинскую войну без участия представителей украинской власти просто невозможно.

"Кто-то там должен принять ответственное решение", - добавил Песков, однако не уточнил, о ком именно идет речь.

Также спикер Кремля отреагировал на недавние заявления президента Финляндии Александра Стубба.

Недавно тот сообщил, что во время встречи украинской, американской и европейской делегаций в Норвегии удалось найти новые идеи для мирного урегулирования войны с РФ.

Стубб также отметил, что эти предложения будут переданы Кремлю для ознакомления.

"На мой взгляд, мир требует терпения, но, к сожалению, война не ждет. Люди умирают каждый день. Наша задача - делать все возможное, чтобы положить этому конец. И я думаю, что сегодняшний день стал шагом в правильном направлении", - заявил президент Финляндии.

Однако Кремлю последние заявления Стубба не понравились. Так, Песков цинично ответил, что повторение общеевропейской позиции по Украине "вряд ли станет конструктивным вкладом в урегулирование".