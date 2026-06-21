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У Путина сделали красноречивое признание относительно договоренностей в Анкоридже

14:19 21.06.2026 Вс
2 мин
Какое неожиданное заявление по поводу переговоров сделал помощник Путина?
aimg Мария Науменко
Фото: помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков (Getty Images)

В Кремле заявили, что не ожидают выполнения договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в Анкоридже, и продолжают делать ставку на достижение собственных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий помощника российского диктатора Юрия Ушакова Павлу Зарубину для российского агентства "Вести".

По его словам, позиция Москвы остается неизменной и основана на принципах, которые российская сторона озвучивала ранее.

"Мы не ждем выполнения этих договоренностей, мы ждем победы. Мы ждем реализации наших собственных целей", - подчеркнул Ушаков.

Он также утверждает, что заявления и обещания, которые российская сторона давала в ходе переговоров в Анкоридже, были основаны на ее принципиальной позиции и не претерпели изменений.

Кроме того, помощник Путина заявил, что на сегодняшний день только одна из сторон соблюдает достигнутые договоренности.

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При этом он не уточнил, кого именно имеет в виду, однако добавил, что другая сторона якобы оказалась "не совсем способной пройти свою часть пути".

"На данный момент одна сторона, как и раньше, соблюдает те договоренности, которые были обсуждены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, о чем уже можно сказать сейчас, оказалась не совсем способной пройти свою часть пути, выполнить договоренности", - отметил он.

Так Ушаков прокомментировал свое заявление о том, что участники саммита "Большой семерки" якобы будут пытаться убедить президента США Дональда Трампа отказаться от договоренностей с Россией.

По его словам, во время саммита Трампа "наполняли вредными идеями" по украинскому вопросу.

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