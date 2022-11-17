У Путина испугались идеи Зеленского о публичных переговорах

В Кремле считают идею президента Украины Владимира Зеленского о публичных мирных переговорах невыполнимой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Он обвинил власти Украины в том, что они в разное время заявляли о желании вести переговоры, а потом якобы отказывались от этой идеи. При этом Зеленский принял указ, который запрещает вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
"(Теперь) они говорят, что они хотят переговоры, но публичные. При этом трудно себе представить вообще публичные переговоры, публичных переговоров не бывает, а тем более публичные переговоры в такой степени", - добавил Песков.
Также он отметил, что по мнению власти РФ, украинская сторона не хочет переговоров, поэтому война "продолжается и ее цели должны быть достигнуты".
Напомним, вчера, 16 ноября, Зеленский заявлял, что получал от западных лидеров сигналы о том, что Путин якобы готов начать переговоры с Украиной. В ответ глава украинского государства предложил организовать переговоры в открытом формате, поскольку РФ также ведет свою войну публично.
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