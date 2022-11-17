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У Путина испугались идеи Зеленского о публичных переговорах

Фото: Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Кремле считают идею президента Украины Владимира Зеленского о публичных мирных переговорах невыполнимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Он обвинил власти Украины в том, что они в разное время заявляли о желании вести переговоры, а потом якобы отказывались от этой идеи. При этом Зеленский принял указ, который запрещает вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

"(Теперь) они говорят, что они хотят переговоры, но публичные. При этом трудно себе представить вообще публичные переговоры, публичных переговоров не бывает, а тем более публичные переговоры в такой степени", - добавил Песков.

Также он отметил, что по мнению власти РФ, украинская сторона не хочет переговоров, поэтому война "продолжается и ее цели должны быть достигнуты".

Напомним, вчера, 16 ноября, Зеленский заявлял, что получал от западных лидеров сигналы о том, что Путин якобы готов начать переговоры с Украиной. В ответ глава украинского государства предложил организовать переговоры в открытом формате, поскольку РФ также ведет свою войну публично.

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