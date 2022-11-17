У Путіна злякалися ідеї Зеленського про публічні переговори

У Кремлі вважають ідею президента України Володимира Зеленського про публічні мирні переговори нездійсненною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.
Він звинуватив владу України в тому, що вона у різний час заявляла про бажання вести переговори, а потім нібито відмовлялася від цієї ідеї. При цьому Зеленський ухвалив указ, який забороняє вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.
"(Тепер) вони кажуть, що вони хочуть переговори, але публічні. При цьому важко уявити взагалі публічні переговори, публічних переговорів не буває, а тим більше публічні переговори в такій мірі", - додав Пєсков.
Також він зазначив, що на думку влади РФ, українська сторона не хоче переговорів, тому війна "продовжується і її цілі мають бути досягнуті".
Нагадаємо, вчора, 16 листопада, Зеленський заявляв, що отримував від західних лідерів сигнали про те, що Путін нібито готовий розпочати переговори з Україною. У відповідь глава української держави запропонував організувати переговори у відкритому форматі, оскільки РФ також веде свою війну публічно.
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