Спецпредставитель главы Кремля Кирилл Дмитриев рассказал, что готовится к мирным переговорам с Украиной с помощью искусственного интеллекта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.
Дмитриев, возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций, рассказал об этом на конференции AI Journey 2026 в Москве.
По его словам, нейросети помогают ему готовиться к переговорам и формулировать предложения, в большей степени отражающие позицию Москвы.
" Можно задать следующий вопрос: как сделать так, чтобы это соглашение больше отражало российскую позицию, еще более аргументированно отражало те обеспокоенности, которые есть в России, и решало их? Действительно, это очень важный инструмент " ,
Кроме того, по его словам, искусственный интеллект способен помогать не только с практическими задачами, но и в подготовке "геополитических прорывов".
Какие нейросети он использует при работе над переговорными документами, Дмитриев не уточнил. В то же время, он положительно оценил российские разработки в этой сфере.
Напомним, руководитель ОП Кирилл Буданов предположил, что следующий раунд переговоров может состояться к Рождеству. Он также не исключил, что к встрече присоединятся представители европейских стран.
В то же время, помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что Москва не обсуждает вопрос участия европейцев в переговорах. При этом, по его словам, определенный обмен мнениями с Европой по этому вопросу все же происходит.
Впоследствии источник РБК-Украина сообщил, что Россия согласна на участие европейцев в многосторонних переговорах. Однако для этого необходимо "легализовать" участие Европы и определить формат ее представительства.