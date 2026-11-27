Дмитриев, возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций, рассказал об этом на конференции AI Journey 2026 в Москве.

По его словам, нейросети помогают ему готовиться к переговорам и формулировать предложения, в большей степени отражающие позицию Москвы.

" Можно задать следующий вопрос: как сделать так, чтобы это соглашение больше отражало российскую позицию, еще более аргументированно отражало те обеспокоенности, которые есть в России, и решало их? Действительно, это очень важный инструмент " , - сказал Дмитриев.

Кроме того, по его словам, искусственный интеллект способен помогать не только с практическими задачами, но и в подготовке "геополитических прорывов".

Какие нейросети он использует при работе над переговорными документами, Дмитриев не уточнил. В то же время, он положительно оценил российские разработки в этой сфере.

Напомним, руководитель ОП Кирилл Буданов предположил, что следующий раунд переговоров может состояться к Рождеству. Он также не исключил, что к встрече присоединятся представители европейских стран.