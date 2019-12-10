У Путіна заявляють про відсутність домовленостей щодо газу з Україною

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін і Зеленський домовилися продовжити спілкування з газових питань

На нормандській зустрічі президенти України і Росії не вийшли на остаточні домовленості щодо транзиту газу. Про це заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

За його словами, на зустрічі в Парижі обговорювалося газове питання, проте на остаточні домовленості вийти поки не вдалося.

"Поки не доводиться говорити, що вдалося вийти на вирішення проблеми транзитного договору та врегулювання питання про претензії в Стокгольмському арбітражі ... На зустрічі були голова "Газпрому" Олексій Міллер і його колега з української сторони, були озвучені підходи сторін", - зазначив Пєсков.

Він також додав, що сторони домовилися продовжити спілкування з даного питання.

Нагадаємо, після саміту в нормандському форматі президент України Володимир Зеленський заявив, що ймовірність підписати транзитний контракт з Росією стала більшою.

У той же час український прем'єр Олексій Гончарук не виключає, що переговори про транзит газу з Росією будуть йти на тлі нової "газової війни".

