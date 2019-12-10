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У Путина заявляют об отсутствии договоренностей по газу с Украиной

Новости » Политика     10.12.2019 - 13:55
У Путина заявляют об отсутствии договоренностей по газу с Украиной
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин и Зеленский договорились продолжить общение по газовым вопросам

На нормандской встрече президенты Украины и России не вышли на окончательные договоренности по транзиту газа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, на встрече в Париже обсуждался газовый вопрос, однако на окончательные договоренности выйти пока не удалось.

"Пока не приходится говорить, что удалось выйти на решение проблемы транзитного договора и урегулирования вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже… На встрече были глава "Газпрома" Алексей Миллер и его коллега с украинской стороны, были озвучены подходы сторон", - отметил Песков.

Он также добавил, что стороны договорились продолжить общение по данному вопросу.

Напомним, после саммита в нормандском формате президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вероятность подписать транзитный контракт с Россией стала большей.

В то же время украинский премьер Алексей Гончарук не исключает, что переговоры о транзите газа с Россией будут идти на фоне новой "газовой войны".

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Новости Украины Владимир ПутинУкраинатранзит газа
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