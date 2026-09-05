У Путина заявили об указании не бить по Киеву три дня

По его словам, соответствующее указание начало действовать с полуночи, 6 сентября, и предусматривает отказ от ударов по столице Украины в течение трех дней до 9 сентября.

В Кремле связали заявленное прекращение ударов с подготовкой и проведением в Киеве встреч с участием американских переговорщиков.

Таким образом, заявленная российской стороной пауза в ударах должна длиться трое суток. В то же время о других городах Украины или более широком прекращении огня в заявлении Пескова речь не идет.

Реакция Украины

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко обратил внимание, что заявленная Кремлем пауза касается только Киева.

"То есть Путин дает указание трое суток не бить по Киеву, по гражданским. Но не дает указаний не бить по Киевщине и другим регионам и городам Украины. И это "прекращение огня"", - написал Коваленко.

Он добавил, что такая позиция, по его мнению, в очередной раз свидетельствует о нежелании России завершать войну.

Прекращение огня между РФ и Украиной

Ранее руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов подтвердил, что Украина предлагала России прекратить огонь на фронте и воздухе, однако Москва не ответила на предложение.

Эта прозвучала накануне визита американских представителей в Украину и Россию.