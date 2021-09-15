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У Путіна заявили, що ціни на газ в Європі не впливають на вартість транзитного газу

Автор: Юлія Бойко

Високі біржові ціни на газ в Європі не впливають на вартість газу, який постачає Російська Федерація. Зростання цін за ф'ючерсами щодня оновлює рекорди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

За словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, ці біржові ціни не мають ніякого відношення до вартості російського газу.

"Ці спотові ціни на газ також не впливають на ціни на трубний газ, і одержувачі трубного газу в Європі не піддаються цієї волатильності високої, тому що там ціна розраховується за іншою формулою", - зазначив Пєсков.

Зазначимо, сьогодні ціна на газ на ф'ючерсному ринку Європи перевищила 950 доларів за тисячу кубометрів, тобто за добу ціна піднялася більш ніж на 20% за день.

А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що незважаючи на рекордне подорожчання природного газу в Європі, ціни на газ для побутових споживачів в Україні не зміняться.

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Російська ФедераціяЦіна на газ