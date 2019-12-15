У Путіна заявили про скорочення шансів на збройний конфлікт в Україні

Прихід до влади Володимира Зеленського скоротили шанси на збройний конфлікт в Україні. Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

Пєсков звинуватив п'ятого президента України Петра Порошенка у війні на Донбасі.

"Відповідь в даному випадку ствердна. Зеленський не належить до "партії війни". Якщо (п'ятий президент України, - ред.) Порошенко уособлював "партію війни", він почав війну. Президент Порошенко, на жаль, був людиною, який розпочав війну, через яку текла кров українців", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що 9 грудня в Парижі відбулася зустріч в нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Лідери України, Німеччини, Франції і Росії вперше за останні три роки зібралися за столом переговорів з метою зрушити з місця виконання мінських домовленостей.

У рамках саміту також відбулася перша двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна. У Кремлі повідомили, що Путін і Зеленський потиснули руки.