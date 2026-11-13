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У Путина заявили, что могут разминировать Константиновку за пять дней

13:31 13.11.2026 Пт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: спикер Кремля Дмитрий Песков (Getty Images)

Российские оккупанты готовы приступить к разминированию Константиновки в Донецкой области. На это якобы понадобится пять дней.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ.

"Российские военные контролируют Константиновку и готовы приступить к разминированию, на это уйдет пять дней", - заявил Песков.

Он добавил, что "если Киев утверждает, что Москва может использовать гуманитарную миссию в Константиновке для ротации военных, значит, он согласен с тем, что город находится под контролем российской армии".

Спикер Кремля также заявил, что Москва рассчитывает, что гуманитарная миссия будет проведена под руководством омбудсменов двух стран и при мониторинге СМИ.

По его словам, США искренне заинтересованы в реализации гуманитарной миссии в Константиновке.

"Россия призывает европейцев и американцев использовать свое влияние на Киев для реализации гуманитарной миссии в Константиновке", - добавил Песков.

Напомним, во время встречи со спецпредставителями президента США 12 ноября российский диктатор Владимир Путин заявил, что в Константиновке можно организовать гуманитарную миссию по образцу той, которая прошла в Олешках Херсонской области.

В Офисе президента Украины отметили, что россияне могут предлагать гуманитарную миссию в Константиновке для того, чтобы в Олешках ротировать своих военных.

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