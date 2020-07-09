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У Путіна заявили, що "приєднання Донбасу" до РФ ніколи не обговорювалося

Росія, Четвер 09 липня 2020 10:54
У Путіна заявили, що "приєднання Донбасу" до РФ ніколи не обговорювалося
Фото: Дмитро Козак (kremlin.ru)
Автор: Юлия Струк

У РФ заявили, що "не втрачають надію на мирне політичне врегулювання конфлікту"

Заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що питання "приєднання Донбасу" до Росії ніколи не обговорювалося. Він запевняє, що Росія нібито прагне до мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню ТАСС.

"Щодо різного роду заяв політичних діячів і громадських організацій про можливості та перспективи входження Донбасу в Російську Федерацію. Це думка виключно авторів цих заяв. На державному рівні питання у такій постановці, навіть у першому наближенні, ніколи не обговорювалися", - запевнив Козак.

Він також додав, що РФ зацікавлена ​​у врегулюванні конфлікту.

"Ми не втрачаємо надію на мирне політичне врегулювання конфлікту. Ми в цьому кровно зацікавлені. Навіть заморожений конфлікт на південно-західних кордонах Російської Федерації абсолютно точно не потрібен", - сказав заступник керівника адміністрації президента РФ.

Підкреслимо, раніше "екс-прем'єр-міністр "ДНР" Олександр Бородай висловив думку, що окуповані бойовиками на Донбасі території незабаром увійдуть до складу РФ.

У відповідь на це в Кремлі заявили, що не мають даних про будь-які де-факто кроки у бік зближення ОРДЛО з Російською Федерацією.

Нагадаємо, Росія сумнівається у можливості врегулювання ситуації на Донбасі мирним шляхом; за словами Козака, сторонам не вдається почати конструктивний відкритий діалог.

Як писало РБК-Україна, в Росії не бачать можливості проведення нормандської зустрічі в серпні.

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