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Козак про мирне вирішення конфлікту на Донбасі: надії стрімко розсіюються

Москва, Четвер 09 липня 2020 10:42
Козак про мирне вирішення конфлікту на Донбасі: надії стрімко розсіюються
Фото: Дмитро Козак (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Росія і Україна не можуть розпочати конструктивний діалог

Російська Федерація сумнівається в можливості врегулювання ситуації на Донбасі мирним шляхом. За словами замглави адміністрації президента Росії Дмитра Козака, сторонам не вдається розпочати конструктивний відкритий діалог.

Про це розповів в інтерв'ю виданню ТАСС.

Він заявив, що зараз складно оцінити договороздатність нової команди України.

"Щодо договороздатності хотілося б відзначити лише наступне. Зовсім донедавна, приблизно до початку березня, були обережні надії на відкритий конструктивний діалог з усіх питань врегулювання конфлікту. Але в останні місяці ці надії досить стрімко розсіюються", - сказав Козак.

Також глава адміністрації Путіна зазначив, що Києву складно робити конструктивні кроки для виконання мінських угод через тиск з боку політичних опонентів.

Раніше РБК-Україна писало, що у Росії не бачать можливості проведення нормандської зустрічі в серпні.

Нагадаємо, на останньому засіданні Тристоронньої контактної групи сторони попередньо погодили 13 ділянок для розмінування на Донбасі.

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