ru ua
Нд, 13 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський і прем'єр Ізраїлю обговорили способи припинення бойових дій в Україні

Новость на русском →
Київ, Субота 12 березня 2022 23:21
Зеленський і прем'єр Ізраїлю обговорили способи припинення бойових дій в Україні Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет увечері 12 березня провели телефонну розмову. Лідери обговорили способи припинення больових дій на українській території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ізраїльського прем'єра.

Бесіда Зеленського і Бенета тривала більше як годину. Основною темою стало обговорення способів припинення бойових дій в Україні. Крім того, розмова була присвячена зусиллям, які робить в цьому питанні Ізраїль.

Нагадаємо, раніше Бенет заявив про готовність докласти всіх зусиль, щоб перевести Україну і Росію з поля бою за стіл переговорів.

Війна Росії проти України триває 17-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Ізраїль Війна Росії проти України
NEWS
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
Україна та РФ домовилися про створення робочих підгруп
DAILY
Коли Україна вступить до ЄС: питання та відповіді
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Коли Україна вступить до ЄС: питання та відповіді