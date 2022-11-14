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Медведев назвал резолюцию ООН "попыткой англосаксов похитить активы России"

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Москва, Понедельник 14 ноября 2022 22:33
Медведев назвал резолюцию ООН "попыткой англосаксов похитить активы России" Фото: Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Москве заявляют о "попытках англосаксов похитить российские активы" на фоне резолюции ООН о возмещении ущерба Украине, который был вызван агрессией РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Telegram.

"Англосаксы явно пытаются наскрести юридическую основу для воровства незаконно арестованных российских активов", - написал он, комментируя резолюцию ООН.

Также Медведев добавил, что ООН якобы необходимо “принять такую же рекомендацию о полном возмещении ущерба США Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим странам”.

Напомним, сегодня, 14 ноября, Генассамблея ООН поддержала проект резолюции, которым предлагается ввести механизм компенсации ущерба Украине в результате агрессии России.

Против принятия резолюции проголосовали 12 стран, среди которых Россия, Беларусь, Китай и КНДР.

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