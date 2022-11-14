Медведев назвал резолюцию ООН "попыткой англосаксов похитить активы России"

В Москве заявляют о "попытках англосаксов похитить российские активы" на фоне резолюции ООН о возмещении ущерба Украине, который был вызван агрессией РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Telegram.

"Англосаксы явно пытаются наскрести юридическую основу для воровства незаконно арестованных российских активов", - написал он, комментируя резолюцию ООН. Также Медведев добавил, что ООН якобы необходимо “принять такую же рекомендацию о полном возмещении ущерба США Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим странам”.