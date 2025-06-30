У Путина заговорили о "хороших отношениях" с Баку после задержаний азербайджанцев

В Кремле рассчитывают на "хорошие отношения" с Азербайджаном. Такое заявление Москвы прозвучало после задержаний азербайджанцев в Екатеринбурге.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Интерфакс ".

Песков прокомментировал отмену в Азербайджане культурных мероприятий с российским участием, отмену визита парламентской делегации в Россию и вызов российского дипломата в азербайджанский МИД. Так Баку отреагировал на облаву силовиков в Екатеринбурге, во время которой погибли несколько азербайджанцев, еще десятки - были задержаны.

"Мы искренне сожалеем в связи с такими принятыми решениями, важно продолжать, наверное, работу по разъяснению причин и характера тех событий, которые, по мнению азербайджанской стороны, послужили причиной для таких демаршей", - заявил он.

Песков добавил, что "работа правоохранительных органов" якобы не должна быть поводом для таких действий со стороны Баку.

"Мы заинтересованы в том, чтобы и дальше развивать наши добрые отношения с Азербайджаном", - рассказал пресс-секретарь Кремля.