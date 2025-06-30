У Путіна заговорили про "хороші відносини" з Баку після затримань азербайджанців

У Кремлі розраховують на "хороші відносини" з Азербайджаном. Така заява Москви прозвучала після затримань азербайджанців у Єкатеринбурзі.

Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс ".

Пєсков прокоментував скасування в Азербайджані культурних заходів із російською участю, скасування візиту парламентської делегації в Росію та виклик російського дипломата в азербайджанське МЗС. Так Баку відреагував на облаву силовиків у Єкатеринбурзі, під час якої загинули кілька азербайджанців, ще десятки - були затримані.

"Ми щиро шкодуємо у зв'язку з такими ухваленими рішеннями, важливо продовжувати, напевно, роботу з роз'яснення причин і характеру тих подій, які, на думку азербайджанської сторони, послужили причиною для таких демаршів", - заявив він.

Пєсков додав, що "робота правоохоронних органів" нібито не повинна бути приводом для таких дій з боку Баку.

"Ми зацікавлені в тому, щоб і далі розвивати наші добрі стосунки з Азербайджаном", - розповів прессекретар Кремля.